نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي : اقتربنا من ضم ثلاثي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، اقتراب ثلاثي الأهلي محمد محمود وسعيد سمير ورامي ربيعة لاعبي فريق الاهلي للإنضمام إلى الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية..

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "نتفاوض مع أندية أخري لضم عدد من اللاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري لتحقيق النتائج المميزة وتحسين وضعية الفريق".

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز السبت المقبل في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات دوري هذا الموسم.