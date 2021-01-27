الارشيف / الرياضة

"لبيب" يكشف عن طريقة منتخب مصر للفوز على الدنمارك

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لبيب" يكشف عن طريقة منتخب مصر للفوز على الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، على جاهزية منتخبنا لمواجهة الدنمارك المرتقبة.

وقال لبيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: أرسلنا شكوى رسمية للاتحاد الدولي تشمل تقريرين بحالات تسمم لاعبي سلوفينيا.

وأضاف: "لاعبو سلوفينيا لم يصدقوا خسارتهم من منتخب مصر.. لاعبو مصر لديهم الاصرار على تقديم مباراة جيدة أمام الدنمارك.

واتم: حراسة المرمى تتحمل 50% من قوة منتخب مصر ونفتقد وجود الجماهير في مواجهة الدنمارك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا