نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة تُقرب ميسي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن يدور الحديث مازال مستمرا عن إنتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن ليونيل ميسي وعائلته يحصلوا على دروس باللغة الفرنسية وذلك تحسباً لانضمامه إلى النادي الفرنسي.

وألمح البرنامج الإسباني أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان كان قد فتح الباب أمام التعاقد مع ليونيل ميسي قائلاً:" اللاعبون الكبار مثل ميسي سيظلون دائماً على قائمة باريس سان جيرمان المستقبلية ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث، سيكون هناك وقت للحديث عنه".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي كان قد أكد في تصريحات صحفية مسبقاً بأنه سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في الصيف المقبل علماً بأن مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم بالتعاقد معه أيضاً.