انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة الزمالك ومصر المقاصة فرصة الزمالك لصدارة ترتيب الدوري المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد تعادل النادي الأهلي مع بيراميدز، يطمح الزمالك في استغلال التعادل والفوز على مصر المقاصة ليتربع على صدارة الدوري المصري موسم 2020 / 2021.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

تقام المباراة على استاد بتروسبورت من الجول العاشرة من الدوري المصري، علي أن يكون موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

لعب الزمالك 8 مباريات حصد فيهم 20 نقطة، بينما لعب الأهلي 9 مباريات حصد فيهم 21 نقطة، فإذا فاز الزمالك ضد مصر المقاصة سيتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويتراجع الأهلي إلى المركز الثاني، أما مصر المقاصة فيحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة.

المباراة الزمالك vs ومصر المقاصة البطولة الدوري المصري الموعد والتوقيت 28 – 1 – 2021 يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مسا الملعب استاد بتروسبورت القنوات الناقلة اون تايم سبورت

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

تنقل مباراة الزمالك ومصر المقاصة على قناه اون تايم اسبورتس 1 القناه الرياضية الحصرية الحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري، ويعلق على المباراة المعلق حاتم بطيشه.

احصائيات الزمالك ومصر المقاصة

هداف الزمالك حتى الآن اللاعب يوسف أوباما، بينما هداف الدوري المصري هو اللاعب محمد شريف لاعب النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك خاض 8 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مباراة، بينما خاض نادي مصر المقاصة 8 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر ثلاث مباريات.