السباح عيسى العدوي يجتاز المرحلة الأخيرة من برنامج إعداده باليابان

اجتاز السباح الواعد عيسى بن سمير العدوي المعايير الفنية الموضوعة له للمرحلة الأخيرة من برنامج عام 2020 من خلال تحقيقه أرقاما نوعية جديدة على المستوى الشخصي كبطل عماني واعد والتي تشير إلى سلامة الخطة الفنية المعتمدة للسباح، وعلى ضوئها يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج طموحة مع نهاية العام الجاري وذلك من خلال التقرير الفني الوارد في نهاية الأسبوع الماضي من المدرب العام للسباحة في جامعة تشيكيو يونيفيرستي التي يدرس فيها العدوي والتي تعد إحدى جامعات اليابان العريقة، حيث يتدرب بصفوف فريق الجامعة للسباحة تحت إشراف الجهاز الفني المتخصص بالجامعة ويخضع إلى تدريبات يومية منتظمة أعدت بشكل ممنهج ولأهداف محددة وتتطابق مع أهداف الاتحاد الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من النتائج وفق البرامج الفنية المعدة لكل مرحلة.

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