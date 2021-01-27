نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو في ديربي الغضب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي والبلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي تبادلا بعض الكلمات أثناء الشجار الذي حدث بينهما مساء الليلة الماضية خلال مباراة فريقيهما في بطولة كأس إيطاليا.

وأشارت صحيفة كورييري سيرا الإيطالية إلى أن إنتر ميلان على غريمه ميلان بهدفين مقابل هدف وتأهل إلى الدور قبل النهائي مع العلم أن إبراهيموفيتش تم طرده في الشوط الثاني بعد أن تلقى الإنذار الثاني.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن إبراهيموفيتش قال للوكاكو (الفودو) وتعني طقوس السحر وعبارة مسيئة تشير إلى أصول والدة لوكاكو الكونجولية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه عندما إنتهى الشوط الأول ذهب لوكاكو ليبحث عن إبراهيموفيتش وقال له: "أتريد التحدث عن أمي؟ هل تريد التحدث عنها؟ سأنتظرك لاحقاً في الخارج".