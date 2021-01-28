صدمة لـ مصطفى محمد.. طارق السيد: مهاجم الزمالك سيخرج من حسابات شوقي غريب وحسام البدري

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أنه يتفق مع قرار إدارة القلعة البيضاء بغلق ملف إحتراف مصطفي محمد مع نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أوافق على قرار الزمالك برفض احتراف اللاعب بسبب ما يفعله من تمرد وفى النهاية هو من سيخسر من الناحية الفنية".

وأضاف: "مصطفي محمد اذا غاب عن المشاركة فلن ينضم إلى المنتخب الأوليمبي أو الأول وأتمنى أن يبتعد عنه السماسرة خلال الوقت الحالي".