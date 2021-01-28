ميدو يكشف آخر تطورات ملف مصطفى محمد مع الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق على حسم إدرة القلعة البيضاء لملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق غدا الخميس.

وقال ميدو عبر بنامجه اوضة اللبس على قناة النهار "هناك عرض من نادي أوروبي غير سانت إيتيان ومن المؤكد سيوافق مصطفى على هذا العرض، والأمر سيحسم غدا مع مجلس إدارة النادي".

وأضاف: "باتشيكو المدير الفني طلب بديلا مصطفى محمد واختاري بين الثنائي باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي وحسام حسن لاعب سموحة".

وأكمل :" هناك اتجاه كبير من مجلس إدارة نادي الزمالك لتلبية طلبات باتشيكو لأن لديهم ثقة كبيرة فى إمكانيات فى ظل النتائج الجدية الذي حققها مؤخرا فى الدوري".

وأردف: "إدارة الزمالك لن تقع فريسة أمام الأرقام المبالغ فيها من فرج عامر رئيس سموحة في حسام حسن مهاجم الفريق، لاعب يمتلك امكانيات جيد ولكن هناك عوامل لاختيار المدرب".

واستمر: "لا أريد أن يفهم فرج عامر أنني أبخس بثمن اللاعب الأرض، ولكن عليه أن يكون واقعي في طلباته ، هناك جلسة بين مسؤولي الزمالك وسموحة بشأن حسام حسن، وسيتم طرح فكرة إعارة عمر السعيد للفريق السكندري ضمن الصفقة".