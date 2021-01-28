هاني رمزي يهاجم اتحاد الكرة: لصالح من يتم الظلم التحكيمي في الدوري

شن هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق هجوما لاذعا على اللجنة الثلاثية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية التي تلقاها فريق الكرة خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز التى انتهت بالتعادل السلبي حالات جدلية، والتي أكد خبراء التحكيم ان الأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء لصالح مهاجمه محمد شريف بعد تدخل قوي مع أحمد سامي مداف بيراميدز، والتي تغاضي جهاد جريشة حكم اللقاء عن احتسابها، وعدم العودة لتقنية الفار بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه لماذا الإصرار على تواجد جهاد جريشة في مباريات الأهلي وبيراميدز، خاصة وأن هذا الحكم تولي قيادة المباراة السابقة للفريقين، واعترف بأن النادي الأهلي يستحق الحصول على ركلة جزاء، وأنه أخطأ في القرار.

وقال هاني رمزي عبر برنامج البيت الكبير المذاع على قناة الأهلي :" بيان النادي الأهلي جاء بعد الأخطاء الفجة التي شهدها التحكيم خلال الفترة الماضية.

وأردف هاني رمزي: "الأهلي خسر 6 نقاط بسبب التحكيم هذا الموسم، فلماذا الإصرار المتكرر على عدم اللجوء لتقنية الفار بشكل نهائي، خاصة وأن النادي يستحق الحصول على ركلة جزاء فى ثلاث لقاءات متتالية وادي دجلة والمقاولون العرب وأخيرا نادي بيراميدز" .

وواصل: "التعنت من حكام الدوري المصري الممتاز غير مفهوم بالمرة، مع عدم العودة لتقنية الفار فى اللقاءات التي يكون الأهلي طرفا فيها في مباريات الدوري العام".

واختتم: «على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية تحمل قرارته ومواقفه ضد الأهلي، لصالح من تعرض الفريق فى الدوري الممتاز لهذا الكم من الظلم، وبيان النادي جاء من أجل التمسك والحفاظ على قرارات النادي ومبادئه».