جوزيه: امتلكت أفضل جيل بالكرة المصرية خلال 8 سنوات فكيف تتم مقارنتي بموسيماني

وقال مانويل جوزيه عبر قناة أون تايم سبورتس من خلال برنامج ملعب أون تايم: "المشاركة الأولى لي مع الأهلي 2005 في كأس العالم للأندية كانت كارثية وفي نسخة 2006 لم نصدق أنفسنا عندما حصلنا على الميدالية البرونزية لقد كان أمرا رائعا .

وأكمل "خسرنا أمام إنترناسيونال البرازيلي في نصف نهائي نسخة 2006 وارتكبنا أخطاءً أيضا، كانت مباراة معقدة ، لعبنا من قبل أمام بايرن ميونيخ بكل نجومه وخسرنا في آخر ثانية بصعوبة".

وواصل مدرب الأهلي التاريخي :"اللعب أمام الفريق القطري فرصة رائعة للنادي الأهلي ليتأهل إلى نصف النهائي، القطريون لديهم محترفين أجانب لكن الأهلي بإمكانه تحقيق الفوز ولو في هذه المباراة فقط للتأهل لنصف النهائي".