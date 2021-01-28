جوزيه: امتلكت أفضل جيل بالكرة المصرية خلال 8 سنوات فكيف تتم مقارنتي بموسيماني

استنكر مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مقارتنه بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء مشيرا إلى انه كيف تتم المقارنة فى ظل وجوده فى القيادة الفنية للأحمر لمدة 8 سنوات على الرغم من كن موسيماني لم يكمل العام مع الفريق.
وقال مانويل جوزيه عبر قناة أون تايم سبورتس من خلال برنامج ملعب أون تايم: "المشاركة الأولى لي مع الأهلي 2005 في كأس العالم للأندية كانت كارثية وفي نسخة 2006 لم نصدق أنفسنا عندما حصلنا على الميدالية البرونزية لقد كان أمرا رائعا .
وأكمل "خسرنا أمام إنترناسيونال البرازيلي في نصف نهائي نسخة 2006 وارتكبنا أخطاءً أيضا، كانت مباراة معقدة ، لعبنا من قبل أمام بايرن ميونيخ بكل نجومه وخسرنا في آخر ثانية بصعوبة".
وواصل مدرب الأهلي التاريخي :"اللعب أمام الفريق القطري فرصة رائعة للنادي الأهلي ليتأهل إلى نصف النهائي، القطريون لديهم محترفين أجانب لكن الأهلي بإمكانه تحقيق الفوز ولو في هذه المباراة فقط للتأهل لنصف النهائي".
وأضاف :" اللعب أمام فريق الدحيل القطري فرصة رائعة للأهلي واعتقد أن الفريق يستطيع الفوز بالمباراة لتدفعه للاستمرار في البطولة".
وتابع عن المقارنة بين الجيل السابق والحالي للأهلي: "تحدثت من قبل عن المقارنة بين جيلين، أعرف 3 أو 4 لاعبين من الفريق الحالي، فريقي كان الأفضل في تاريخ النادي والكرة المصرية، والآن ربما هناك فوارق".
وأردف "لا أعرف بيتسو موسيماني لكي أحكم عليه والمقارنة بيني وبينه غير منطقية، ولا مشكلة في وجود جوزيه آخر مع الأهلي".
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