وزير الشباب يشهد مباراة مصر والإمارات بـ الرجبي

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة نصف النهائي البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021، بحضور حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الاولمبية المصريةوقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والاسيوي للرجبي، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

تاهل المنتخب المصري للرجال بعد حصوله علي المركز الاول في المجموعة الأولى ليلاقي منتخب الامارات في الدور النصف النهائي.

كما تأهل المنتخب المصري للسيدات لنصف النهائي وسيلاقي منتخب لبنان.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.