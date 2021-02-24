ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم.. ضغط قوي من الملكي بحثاً عن التقدم

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عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم ، نتابع معكم متابعي كرة القدم نتيجة مباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم لحساب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 حيث نرصد تغطية كاملة ومستمرة عن نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا ويستضيف ملعب بيرجامو معقل اتلانتا لقاء ريال مدريد اليوم والذي سيكون مُطالب خلاله الفريقين للسعي إلى تحقيق الفوز وخطف النقاط، ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم نرصدها لكم كتابياً، فهناك الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يتابعون الآن ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم.

ملخص نتيجة ريال مدريد واتالانتا اليوم

تنطلق مباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية، فيما ينطلق ماتش ريال مدريد اليوم في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه المقالة ملخص نتيجة ريال مدريد واتلانتا اليوم يوتيوب في دوري أبطال أوروبا.

أهداف ريال مدريد واتالانتا اليوم

الريال 0 اتلانتا 0

ونشرت عدد من الصحف الرياضية منذ ساعات قليلة التشكيلة التي سيلعب بها الملكي أمام أتلانتا في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا حيث استقر المدرب زين الدين زيدان على تشكيل ريال مدريد لمواجهة اتلانتا اليوم والتي جاءت كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فاسكيز، فاران، ناتشو، ميندي

خط الوسط : كاسيميرو، مودريتش، توني كروس

خط الهجوم : ماريانو دياز، أسينسيو، فينيسيوس جونيور

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتالانتا

نتابع الآن ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتلانتا يوتيوب، ويسعى الملكي والفريق المستضيف في لقاء اليوم لتحقيق الفوز من أجل كسب النقاط والتقدم درجة من أجل التأهل للدور المقبل، ملخص أهداف ريال مدريد واتالانتا اليوم.

انطلاق الشوط الأول: رجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين.

دقيقة 5: بداية هجمة قوية من جانب عناصر ريال مدريد بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.

دقيقة 10: لاعب اتلانتا ريمو فريلير يحصل على بطاقة حمراء نتيجة عن الخطأ المتعمد الذي ارتكبه أعطى الريال ركلة حرة مباشرة.

دقيقة 20: إيسكو يهدر فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما أضاع ركلة حرة مباشرة قرب خط الـ18 لمرمى اتلانتا.