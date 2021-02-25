شاهد.. محمد صلاح وابنته "كيان" في أحدث ظهور لهما

ظهر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في أحدث صور له مع ابنته الصغيرة «كيان».
ونشر صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تجمعه مع ابنته «كيان»، ولاقت إعجاب الكثير من متابعيه ومحبيه فور نشره لها.
وأتمت «كيان» عامها الأول، يوم 8 فبراير الماضي، وهي المولودة الثانية لمحمد صلاح بعد ابنته «مكة»، التي أتمت عامها السادس، في أكتوبر الماضي.
محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا.
ويستعد صلاح برفقة ليفربول، لمواجهة شيفيلد يونايتد، الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.
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