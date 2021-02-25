مبالغ كبيرة للغاية .. مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج من الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن موقف الدولي المالي، أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف نادي جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مهيب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: "نادي جالطة لم يقدم عرضا رسميا لضم أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، النادي لن يتفاوض حاليا لرحيل أي لاعب عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري".
وأضاف مهيب عبدالهادي: "في حالة موافقة النادي الأهلي على رحيل أليو ديانج، سيطلب مبالغ كبيرة للغاية، خاصة وأن اللاعب سيكون الأفضل في مركزه خلال الفترة القادمة داخل أفريقيا، نظرا للمستوي الذي يقدمه والتطور الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "النادي الأهلي في الوقت الحالي، يمتلك أكثر من لاعب مميز في مركز وسط الملعب أمثال حمدي فتحي وأكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمد محمود، اللذان سيعودان إلى النادي خلال الفترة المقبلة".
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، فى إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في السابعة والنصف، مساء الأحد المقبل، على ملعب الأهلي بالسلام.
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