النجوم: لن نتنازل عن حقوقنا المالية .. ورفضنا وقف قيد الإسماعيلي حبا في الدراويش

قال محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادى النجوم، إنه رفض وقف قيد نادى الإسماعيلى في الانتقالات الشتوية الماضية حبًا في الدراويش بعد الحصول على حكم في أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادي الزمالك.

وقال محمد الطويلة في مداخلة مع أحمد شوبير عبر برنامج "ملعب اون تايم": "حاولت الحصول على حقوق نادى النجوم تجاه الإسماعيلى بكل الطرق المشروعة، ورفضت وقف قيد الإسماعيلى حبا في الدراويش".

وأكمل:" لو طبقت هذه العقوبة سيكون من حق الاتحاد الانتقال إلى العقوبة التالية وهى خصم النقاط بعد شهر من العقوبة الأولى ثم الهبوط للدرجة الثانية".

وأوضح رئيس النجوم: "تعاملت مع النادي الإسماعيلي بنوع من الرأفة وقررت فتح القيد مؤقتا له بعد التأخير في دفع المبالغ المستحقة لنادي النجوم من صفقة إبراهيم حسن لكنهم لم يقدِّروا ذلك".

واختتم:" الآن أصبح مجموع مستحقاتنا بعد التأخير 24 مليون جنيه ولن نتنازل عنها".