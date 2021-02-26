تقارير: مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلي ونهضة بركان 28 مايو في قطر

كشفت تقارير موعد مباراة السوبر الأفريقى التي ستجمع الأهلي بطل دورى أبطال أفريقيا مع فريق نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية في قطر.

وذكر موقع "استاد الدوحة" القطرى أن الكاف استقر على إقامة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى ونظيره فريق نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو المقبل على ملعب "المدينة التعليمية" والذى احتضن مواجهتى المارد الأحمر أمام فريقى الدحيل وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة، والتى حصل فيها الشياطين الحمر على المركز الثالث.

أكد المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الاهلى، أنه لا صحة لما تردد حول وصول عرض رسمي من نادى جالاتا سراى التركى لضم المالى اليو ديانج لاعب الفريق.



وقال القيعى فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن هذا الامر عار تماما من الصحة مؤكدا أن ديانج مستمر مع الأهلى خاصة أنه جدد عقده مع الفريق لمده 5 سنوات قادمة ليستمر مع الفريق حتى 2026.



وأشار القيعى الى أن ديانج واحدا من العناصر الاساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بشكل كبير فى كافة المباريات لما يمتلكه من امكانيات فنية وبدنية عالية .

على جانب اخر .. عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء اليوم اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط «الكابتن محسن صالح - الكابتن زكريا ناصف»، وذلك للتأكيد على الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.