العالمي.. طارق حامد يهنئ ميدو بعيد ميلاده الـ 38

هنأ اللاعب طارق حامد، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، بمناسبة عيد ميلاده الـ 38. وشارك طارق حامد صورة لأحمد حسام ميدو، عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق طارق حامد علي الصورة كاتبًا: "كل سنة وانت طيب يا عالمي". أحمد حسام ميدو من مواليد 23 فبراير1983، بمحافظة القاهرة، واحتفل "ميدو" بعيد ميلاده الـ 38. وحقق العالمي "ميدو" العديد من البطولات والانجازات، ولعب في العديد من الأندية الأوروبية مثل: أياكس أمستردام الهولندي، وجنت البلجيكي، وتوتنهام هوتسبير.

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