أكد حمادة صدقي المدير الفني للإنتاج الحربي أن الفريق تأثر بشكل كبير برحيل بعض العناصر الهامة في بداية الموسم مثل أحمد شديد قناوي و عامر محمد عامر و موسى دياوارا و محمد رجب و محمود البدري وغيرهم من العناصر الهامة .
وأضاف صدقي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الآداء يتحسن تدريجيًا مباراة تلو الأخرى ، رغم أن النتائج غير مجدية حتى الآن .
واختتم : تم بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين و تصعيد بعض الناشئين ، وهدف الفريق في الموسم الحالي هو البقاء في الدوري الممتاز .
وكان التعادل السلبي فرض نفسه على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي أمام إنبي والتى أقيمت بينهما بملعب السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 10 نقاط محتلا بها المركز الـ 16 بجدول الترتيب بينما صعد إنبي إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحيل اللاعبين.. حمادة صدقي يكشف سر تدهور نتائج الفريق في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.