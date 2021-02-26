الأفضل الرحيل.. نجم الزمالك السابق يهاجم حملات الجماهير للتجديد لساسي

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم أنه حال طلبه الحصول على 3 ملايين يورو في الموسم الواحد فلا يجب التجديد له.
وأوضح وليد صلاح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أنه يرفض فكرة الحملات من الجماهير لتجديد عقد فرجاني ساسي.
وتابع :"مفيش حاجة إسمها فرجاني لوحده لكن يجب أن يكون الأمر متعلق بحملات لتيشرتات لكل اللاعبين".
وأضاف :"يجب أن تكون الحملات بعد التجديد لفرجاني ساسي من الأساس".
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