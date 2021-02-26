صراع الصدارة يشتعل.. تعرف على نتائج مباريات اليوم في كرة اليد

أقيمت مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لرجال كرة اليد، وجاءت النتائج كالتالي: فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 23/29 فوز هليوبوليس على الزهور بنتيجة 27/37 فوز الأوليمبي على الطيران بنتيجة 18/27 فوز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 25/29 فيما جاءت نتائج دوري المحترفين رجال مرحلة البقاء كالتالي: فوز سموحة على بورسعيد بنتيجة 25/31 فوز الشمس على اسيوط الرياضي بنتيجة 25/31 فوز اصحاب الجياد على البنك الأهلي بنتيجة 22/23 فوز حدائق الاهرام على بترول اسيوط بنتيجة 21/23 وفي دوري مرتبط محترفين 2002 فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 25/31. وفي منافسات دوري عمومي سيدات فاز الزمالك على منوف الرياضي بنتيجة 18/32.

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