بكلمات رقيقة وصورة.. ميسى يهنئ زوجته أنطونيلا بعيد ميلادها

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، بعيد ميلاد زوجته أنطونيلا زكوزو، صاحبة الـ 33 عاما، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر الأسطورة ميسى، صورة رومانسية بصحبة زوجته أنطونيلا زكوزو، وعلق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد ياحياتي انا احبك".
تغلب برشلونة علي فريق وإلتشي، بثلاثة أهداف دون مقابل في المبارة المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني.
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