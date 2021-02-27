مدرب سيراميكا كليوباترا: ننتظر الأفضل من صالح جمعة.. ونرغب في شراء أحمد ياسر ريان

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة يقدم مستويات جيدة مع الفريق.وقال شعبان في تصريحات لبرنامج ملعب "أون تايم": "طبقًا للفترة الطويلة التي لم يشارك فيها صالح جمعة، فإن اللاعب يقدم مستويات جيدة مع الفريق في الفترة الماضية، لكن العامل البدني كان الحائل أمام عدم تقديمه مستوى أفضل".
وأضاف: "أتمنى أن يتعافى صالح جمعة بحلول الأسبوع المقبل، ننتظر منه الأفضل في المرحلة القادمة.
وعن أحمد ياسر ريان، قال هيثم شعبان: "أتمنى التعاقد مع أحمد ياسر ريان بصفة دائمة، 7 أهداف في 10 مباريات مجموع رائع بالنسبة لمهاجم في الدوري المصري.. هو مهاجم محترف والأفضل سيأتي بالنسبة له في القادم".
وتعادل سيراميكا كليوباترا مع المصري بهدفين لمثلهما في بطولة الدوري.
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