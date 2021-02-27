مدرب سيمبا: استحققنا الفوز على الأهلي

علق الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، على مباراة النادي الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز نادي سيمبا بهدف نظيف.
وأكد ديديه جوميز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كانت مباراة قوية وصعبة ولكن بعد انتهاء المباراة شاهدت التقرير ولكن المباراة كانت متوازنة".
وتابع: "الأهلي لا يلعب بلاعب منفرد ولكن هو فريق متكامل قوي ويفوز على أي فريق آخر، ولكن أنا أستحق الفوز وعملت مباراة كبيرة للغاية بالعرضيات والتسديدات".
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