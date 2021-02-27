ملايين الدولارات.. الزمالك: قضايا اللاعبين علي النادي في "فيفا" تاريخية

كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك أن قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وقال المستشار المالي للزمالك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "قضايا اللاعبين في فيفا تاريخية ومعظمها في المجلس السابق، سواء كهربا، النقاز، محمد إبراهيم، بو طيب، أشيمبونج وجروس ومساعده وغيرهم، وكل قضية لها أرقام كبير كلها بالمليون يورو والمليون دولار لكننا نتعامل باحترافية".

وواصل :"تعاملنا مع قضية النقاز باحترافية وسيكون هناك نتائج جيدة، وفي مسألة أشيمبونج أيضًا تعاملنا باحترافية ومن الممكن أن تكون هناك قضايا خاسرة أو قضايا نفوز فيها".

واستطرد: "لا يوجد نادي في مصر لا يعاني من الديون لكن كل نادي ديونه وفقا لإمكاناته، وورقيًا عقود لاعبي الزمالك هي الأعلى قيمة في مصر، وهذا الأمر لا يتناسب مع قيمة الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وقيمة عقد الرعاية".

واختتم قائلًا :"عندما أتينا للزمالك كانت عقود الرعايا وعقود إيجار المحلات والاشتراكات بالكامل محصلة ولا يتبقى إلا مبالغ قليلة، بالرغم من أننا أتينا للنادي ولم تكن قيمة الـ25% مقدم عقود اللاعبين قد دفعت".