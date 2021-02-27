الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتقدم على ديجون 2-0 فى الشوط الاول

تقدم باريس سان جيرمان بهدفين دون رد على نادي ديجون في الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري الفرنسي.

سجل كين لباريس في الدقيقة 6 وكيليان مبابي في الدقيقة 32 .

وفي حال حافظ باريس على فوزه بالمباراة سيستقر في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما يتزيل ديجون الترتيب في المركز 20 برصيد 15 نقطة.