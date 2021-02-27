محسن عبدالمسيح يروى كواليس مجاملة وزير الرياضة لـ الأهلي .. فيديو

قال محسن عبدالمسيح عبر حواره لـ "دوت الخليج": لم أحرز سوى هدفا وحيدا مع الإسماعيلي فى مباراة ودية إعتزال أسامة خليل أمام منتخب الأهلي والزمالك وكان الدراويش يضم البرازيلي كارلوس ألبرتو ومجموع نجوم إضافة إلى محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد لافتا إلى أن مسيرته فى المنتخب كانت قليلة.

أضاف : عام 1993 أضاع وزير الرياضة آنذاك عبدالمنعم عمارة لقبا للدورى الممتاز على النادى الإسماعيلي حينما وصل الأمر إلى مباراة فاصلة بين الفريقين.

تابع: وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة حتى لا يقال أنه إسماعيلاوى وتفادى ذلك فقام بمجاملة الأهلي فى ذلك الموسم لافتا إلى أن اللاعب الذى تعامل معه بصعوبة فى الفرق المنافسة ويعمل له ألف حساب مصطفى عبده نجم النادى الأهلي الذى يتسم بخفة الدم مشيرا إلى أنه جمعه موقف طريف معه حيث أرسل كرة من ركنية سددها مجدى عبدالغني برأسه هدفا والجماهير هتفت للخطيب وتركت الثنائى المجرى والبلدوزر مشيرا إلى أنه كان يلعب بأريحية بجوار زميله محسن هاشم فى صفوف قلعة الدراويش.

أكد محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق أنه أحرز هدفا وحيدا على مدار مسيرته مع قلعة الدراويش لافتا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة أضاع لقبا للدورى على برازيل العرب.