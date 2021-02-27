رباعي الأهلي في بيراميدز.. طموح رمضان يرتفع وإكرامي يحصد ألقابًا فردية

بدأ رباعى الأهلي السابق المنضمون إلى بيراميدز في بداية الموسم الجارى في الظهور بشكل كامل أمام الجماهير والفنيين، فهم بين التألق والتراجع، فبعضهم تأقلم سريعًا مع أجواء فريقه الجديد، وبعضهم لم يحصل على الفرصة الكاملة للظهور والبعض الآخر لم يتأقلم بعد على وضعه الجديد بعد مغادرة القلعة الحمراء، وظهر التركيز واضحا على مستوى رمضان صبحي وشريف إكرامى خاصة من جماهير النادي الأهلي.

-شريف إكرامي

استقبل شريف إكرامي في شباكه 14 هدفًا خلال مشاركته مع بيراميدز فى 17 مباراة متنوعة فى بطولتى الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الوقت الذى حافظ فيه إكرامى على نظافة شباكه فى 8 لقاءات، إلا أن الأمر المميز لحارس الأهلي السابق، هو أنه يشارك بصفة أساسية مع الفريق منذ الانضمام في بداية الموسم الجاري.

وحقق إكرامي رقما فرديا باختياره أفضل لاعب أكثر من مرة في مباريات مختلفة بالدوري الممتاز مع بيراميدز.

-أحمد الشيخ

يعتبر أحمد الشيخ آخر الراحلين عن الأهلي والمنضمين إلى بيراميدز، ورحل عن القلعة الحمراء لأسباب فنية لجهاز بيتسو موسيماني، وقبل غلق باب القيد بلحظات نجح فريق بيراميدز فى قيد اللاعب، ليشارك مع الفريق السماوى فى 5 مباريات وسجل خلالها هدفًا وحيدًا.

- رمضان صبحي

تعرض "العفيجي" الى قدر كبير من الانتقادات الجماهيرية من قبل جماهير الأهلي، وخلال الموسم الجاري شارك رمضان صبحي فى 15 مباراة في الدوري والكونفدرالية مع بيراميدز، سجل خلالها 6 أهداف مع الفريق السماوي.

ويعتبر صبحي هو اللاعب الذي لم يتراجع مستواه، وتأقلم سريعًا مع اللاعبين بين المنتقلين حديثًا من الأهلي الى بيراميدز.

- أحمد فتحي

"الجوكر" كما يحب أن طلق عليه يعد من أقل اللاعبين حظًا حتى الآن، وتعرض اللاعب لإصابة أبعدته فترة طويلة عن المشاركة مع بيراميدز، قبل أن يعود فى مواجهة الجونة، وشارك أحمد فتحي فى 10 مباريات مع بيراميدز لم يسجل أى أهداف خلالها، لكنه ظهر بمستوى جيد.