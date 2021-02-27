الدوري الفرنسي.. باريس سان جرمان يسحق ديجون 4-0

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا سهلا بأربعة أهداف دون مقابل على نادي ديجون في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري الفرنسي.

سجل لباريس كين في الدقيقة 6 وكلين امبابي في الدقيقة 32 ، لينتهي شوط أول سهل على باريس. وحاول ديجون بقيادة المدرب، ستيفان جوبارد، تدارك المباراة في بداية الشوط الثاني، ولكن دون جدوى وسط سيطرة تامة من الفريق الباريسي. وعزز امبابي النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة في الدقيقة 51، ثم إختتم دانيلو بيريرا سلسلة الأهداف بإحراز الرابع للبي اس جي في الدقيقة 82. وفاز الفاريق الباريسي بالمباراة السهلة بنسبة إستحواذ 62% وتسع تسديدات على المرمى. وبهذا الفوز يستقر باريس في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما يتزيل ديجون الترتيب في المركز 20 برصيد 15 نقطة.

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