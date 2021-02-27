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الأهلي يتوج بكأس مصر لسيدات كرة السلة بعد الفوز على سبورتنج

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توج الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني علي هاشم، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021.

وحصد "المارد الأحمر"، اللقب؛ عقب فوزه على سبورتنج السكندري، والذي يقوده فنيًا عمرو عاشور، بنتيجة 82 - 80.

وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 72 - 72، قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي، والذي نجح "الشياطين الحمر" في خطف الفوز خلاله.

وحصد هليوبوليس، برونزية المسابقة، منذ قليل؛ عقب فوزه على نظيره مصر للتأمين، بنتيجة 95 - 71.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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