الأهلي يتوج بكأس مصر لسيدات كرة السلة بعد الفوز على سبورتنج

توج الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني علي هاشم، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021.
وحصد "المارد الأحمر"، اللقب؛ عقب فوزه على سبورتنج السكندري، والذي يقوده فنيًا عمرو عاشور، بنتيجة 82 - 80.
وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 72 - 72، قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي، والذي نجح "الشياطين الحمر" في خطف الفوز خلاله.
وحصد هليوبوليس، برونزية المسابقة، منذ قليل؛ عقب فوزه على نظيره مصر للتأمين، بنتيجة 95 - 71.
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