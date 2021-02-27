الأهلي يتوج بكأس مصر لسيدات كرة السلة بعد الفوز على سبورتنج

توج الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني علي هاشم، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021.

وحصد "المارد الأحمر"، اللقب؛ عقب فوزه على سبورتنج السكندري، والذي يقوده فنيًا عمرو عاشور، بنتيجة 82 - 80.

وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 72 - 72، قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي، والذي نجح "الشياطين الحمر" في خطف الفوز خلاله.

وحصد هليوبوليس، برونزية المسابقة، منذ قليل؛ عقب فوزه على نظيره مصر للتأمين، بنتيجة 95 - 71.