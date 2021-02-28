اتحاد جدة السعودي يحذر أحمد حجازي

حذر الجهاز الإداري لاتحاد جدة، لاعبيه من تراكم الإنذارات، والتي تؤدي إلى إيقافهم في ظل احتياج الفريق لهم في المباريات الصعبة المقبلة، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الجهاز الإداري طالب اللاعبين بالهدوء والتركيز داخل الملعب أثناء المباريات لتجنب الإنذارات، حيث شهدت الجولات الماضية حصول مجموعة كبيرة من اللاعبين على بطاقات صفراء، كان آخرهم المحترف المصري أحمد حجازي مدافع الفريق.

ويغيب حجازي لأول مرة عن صفوف الاتحاد، عندما يحل ضيفا على القادسية، اليوم الأحد، بالجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويدرك الجهاز الفني جيدًا أن غياب حجازي بسبب الإيقاف سيؤثر على الاتحاد، كونه أحد أهم عناصر الفريق منذ انتقاله في يناير الماضي.