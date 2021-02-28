اتحاد الكرة يدرس إلغاء المراقب الطبي فى مباريات الدوري والكأس

تدرس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إلغاء تعيين المراقب الطبي فى مباريات الدورى الممتاز وكأس مصر.

يأتي ذلك بعدما قررت اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن القرار غير رسمي وإنما بشكل شفهى تم إخطار أندية الدورى به بعد رفض الأندية تحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا.

وشدد المصدر على أن الجبلاية تلقت رفضا من الأندية بتحمل أى تكاليف سابقة أو خلال الفترة المقبلة خاصة بمسحات كورونا، لافتا إلى أن الاتحاد رفض من جانبه الأمر.

وأشار إلى أن قلة الموارد المائية داخل الجبلاية أجبرت الاتحاد على التمسك بتحصيل المديونية الخاصة بمسحات فيروس كورونا لدى الأندية والتى تخطت حاجز الـ ٢٤ مليون جنيه.

ونوه إلى أنه فى حالة ظهور حالات إصابة بكورونا فى الدورى فى ظل القرار غير الرسمي بإلغاء المسحات، سوف يتم التعامل معها تحت إشراف اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.