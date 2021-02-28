أمير عزمي مجاهد يقود البنك الأهلي أمام أسوان

أعلن نادي البنك الأهلي غياب خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن مواجهة أسوان اليوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ويقود الفريق خلال المباراة أمير عزمي مجاهد المدرب العام ويعاونه كلا من وائل كوندي وأحمد شعبان مدربا الفريق.
ويدخل فريق البنك الأهلى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز فى مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد خالد جلال والذى تم تعيينه خلال الأيام القليلة الماضية خلفا لمحمد يوسف بعد إقالته لسوء النتائج.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة مدربه علاء عبدالعال فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام البنك الأهلى بملعب بترسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .
ويسعى فريق أسوان إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل مواصلة النتائج الجيدة التى يحققها فى الفترة الأخيرة بعد الفوزين المتتالين الذى نجح فى تحقيقهما على حساب كلا من المقاولون العرب والاتحاد السكندري.
ويمتلك أسوان 17 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يقع البنك الأهلى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.
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