بعد شهرين من توليه المهمة.. شالكه يقرر إقالة كريستيان جروس

وذكرت قناة "سبورت 1" الألمانية، أن مجلس إدارة شالكه استقر على إقالة كريستيان جروس بسبب سوء النتائج، وسيعين بيتر كنابيل، المدير التقني للفريق، خلفا له.
كان جروس تولى تدريب شالكه في 27 ديسمبر الماضي لإنقاذ الفريق من الهبوط، لكنه فشل في المهمة، حيث حقق الفوز في لقاء يتيم، وتعادل في مواجهتين، وخسر 8 مباريات.
ويحتل شالكه المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 9 نقاط.
يذكر أن جروس تولى تدريب الزمالك الموسم قبل الماضي، وقاد الفريق للتويج بطولتي السوبر المصري السعودي والكونفيدرالية، ورحل قبل استكمال مسابقتي الدوري وكأس مصر، بسبب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.
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