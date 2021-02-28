30 دقيقة.. تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مرت 30 دقيقة من مباراة فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين. سدد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 14، لكن إدوارود ميندي تصدى للكرة ببراعة. وفي الدقيقة 21، هيئت الكرة لـ كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة، لكنها مرت بجاور مرمى دي خيا. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

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