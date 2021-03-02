محمد عبد الواحد: عبد المنصف يستحق الانضمام للمنتخب .. وخطة باتشيكو أدخلتنا في اللقاء.. فيديو

قال محمد عبدالواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن فريقه حصد نقطة ثمينة من فريق كبير وستمثل دفعة معنوية كبيرة.

وأضاف عبدالواحد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :” ركزنا على ايقاف مفاتيح لعب الزمالك وباتشيكو ساعدنا وخدم خطتنا بعدما أشرك بن شرقي، مهاجما ثانيا بجوار سيف الجزيري”.

وتابع :” وادي دجلة لا يغير طريقة لعبه و التعادل مع الزمالك لم يفدنا كثيرا، خاصة وأن موقعنا في جدول الترتيب لم يتغير، ولكنه يمثل دفعة معنوية فقط ، وكنا نأمل في حصد النقاط الثلاث، ولكننا فشلنا في ذلك، وسنبني على هذه المباراة خلال الفترة المقبلة”.

وواصل :” دفعنا بصلاح أمين أساسيا لأنه هداف وادي دجلة هذا الموسم، بجانب أنه دائما يكون موفقا أمام الزمالك، وعبدالمنصف ظهر وكأنه ابن 25 سنة، وكان نجم المباراة ويستحق الانضمام للمنتخب، فهو يتواجد بالمباريات الكبيرة دائما”.