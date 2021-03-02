عفت نصار: الزمالك يفتقد الحلول وأطالب بإيقاف مستحقات اللاعبين ومحاسبة باتشيكو

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يفتقد الحلول على مرمى المنافسين، إضافةً إلى سوء الحظ في الفترة الأخيرة.

وأضاف "نصار"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten"، الزمالك لم يستفِد من الكرات الثابتة، وأتعجب من إشراك إمام عاشور في الجبهة اليمنى، فهو لاعب يجيد التسديد، ولابد من إشراكه في الوسط حتى يستطيع التسديد من خارج منطقة الجزاء.

واختتم "أطالب بإيقاف مستحقات لاعبي الزمالك، ويجب محاسبة البرتغالي باتشيكو على نزيف النقاط".