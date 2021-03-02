أضاع شخصية الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم موسيماني

قال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أضاع هوية وشخصية الفريق.
وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : موسيماني تسبب في هبوط مستوى بعض اللاعبين مثل محمد شريف الذي أبلى بلاءً حسنًا في الأسابيع الأولى من الدوري العام ، وفجأة تم إبعاده عن المباريات لصالح والتر بواليا.
وأكمل : كما أن أليو ديانج لاعب وسط الفريق لا غنى عنه وأتعجب من جلوسه احتياطيًا .
وفي سياق آخر ، أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الزمالك الحاليين يفتقدون مقومات البطولة.
وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لاعبو الزمالك يشترطون مبالغ خيالية لتجديد عقودهم ولم يقدموا شيئًا يُذكر، كما أن إهدار النقاط في مواجهات مثل أسوان وغزل المحلة و وادي دجلة، يقلل من فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري .
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