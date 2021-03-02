لجنة الشباب بالبرلمان تستمع لوفد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

استقبل النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وفد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في إطار حرص اللجنة على متابعة أعمال المنظمة، بالتزامن مع إقامة العديد من البطولات الدولية بمصر، منها بطولة العالم للرماية والسلاح وغيرها.

وضم الوفد، الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتورة هانم الأمير مدير عام المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ورئيس المنطقة الخامسة الأفريقية.

وحضر من لجنة الشباب والرياضة النواب حسام غالي أمين سر اللجنة، وحازم إمام ومحمد الحوفي ومحمد عمر ومحمد لبيب وأحمد الشناوي.

وناقش النواب مع أعضاء الوفد استعدادات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها هذا العام، وكذلك دور المنظمة في تثقيف وتوعية اللاعبين الرياضيين عن خطورة تعاطي المواد المنشطة من خلال اتحاداتهم الرياضية.

كما أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، دعم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وظهورها بشكل يشرف الدولة المصرية من خلال ضمان اتباع اللاعبين لقواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وفي إطار ذلك صرح الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة بدعوة وفد المنظمة المصرية لحضور جلسة استماع بلجنة الشباب والرياضة لبحث أوجه الدعم الذي يعمل على الارتقاء بمستوى المنظمة إقليمياودوليا.