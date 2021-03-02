موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء علي ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " البريميرليج" . وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساء ، وتذاع عبر قناة beIN SPORT HD 2 ويسعي فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لمواصلة سجل الانتصارات وصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي لنزع اللقب الذي حققه ليفربول الموسم الماضي . علي جانب آخر يحاول فريق ولفرهامبتون لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقه منذ بداية الموسم . ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة بينما جاء فريق ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .

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