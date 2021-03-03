زملكاوي صميم.. رئيس جامعة سوهاج يكشف قراره تجاه دكتور كلية الحقوق صاحب واقعة بن شرقي

أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه قرر إنهاء انتداب الدكتور الذي وضع سؤالًا في امتحان الطلاب بشأن أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكان أحد الأساتذة بكلية الحقوق، جامعة سوهاج، وضع سؤالا في امتحان طلاب مادته، افترض خلاله وفاة أشرف بن شرقي متأثرًا بفيروس كورونا.

وقررت إدارة الزمالك، التقدم ببلاغ إلى النائب العام وتطالب الجامعة بتقديم اعتذار رسمي بسبب ما صدر من دكتور الجامعة.

وقال "عبد العزيز"، خلال تصريحات متلفزة على قناة "الحدث اليوم"، "الموضوع أخذ أكبر من حجمه، الموضوع أنه سؤال افتراضي، أستاذ قانون عام وضع هذا السؤال، وهو أستاذ منتدب إلى جامعة سوهاج وليس على قوتها".

وأضاف "نحن كجامعة بمجرد علمنا بالأمر أصدرنا بيانا نشجب فيه وندين ما حدث، وأكدنا احترامنا لنادي الزمالك وكل الأندية المصرية، ونؤكد حسن علاقتنا بكل الدول الشقيقة".

وتابع "هذا اللاعب نقدره ونحترمه، وأصدرنا قرارًا بإنهاء ندب عضو هيئة التدريس الذي جاء من جامعة أخرى للتدريس في جامعة سوهاج ، أنا زملكاوي صميم، والدكتور الذي وضع السؤال يُشجع الزمالك".