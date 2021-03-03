برشلونة يبحث عن ريمونتادا أمام إشبيلية في الكأس

يستضيف فريق برشلونة، نظيره إشبيلية، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لإنقاذ موسمه من خلال مواصلة مسيرته في البطولة.
وكانت مباراة الذهاب بين إشبيلية وبرشلونة، قد انتهت بفوز الفريق الأندلسي، 2-0 ليضع قدمًا في المباراة النهائية.
ويتطلع برشلونة لاجتياز عقبة إشبيلية، والوصول للمباراة النهائية للكأس ليكون هذا بمثابة الإنقاذ لموسم الفريق من ناحية ودعما قويا لمديره الفني الهولندي رونالد كومان.
وبالرغم من أن إشبيلية يمتلك الأفضلية في هذه المباراة بفوزه ذهابا، إلا أن برشلونة استعد لهذه المواجهة بشكل رائع من خلال الفوز على الفريق نفسه في عقر داره 2 -0 أيضًا، يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، واقتنص المركز الثاني.
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