عدم إجراء المسحات.. سموحة يصدم اتحاد الكرة بسبب التكاليف

قرر مسئولو سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خوض المباراة القادمة امام نادي أسوان، دون الخضوع للكشف الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد. جاء ذلك عقب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتحمل أندية الدوري تكاليف المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا. وأكد المهندس فرج عامر ان الفريق الأول لكرة القدم أجرى المسحة الطبية قبل مواجهة الجونة وإرسال التكاليف للاتحاد المصري. ومن جهة اخرى قرر أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة منح لاعيبه راحة ٤٨ ساعة عقب التعادل مع الجونة في لقاء أمس. الثلاثاء والذي انتهي بالتعادل الإيجابي "٢-٢" علي أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبلة استعدادا لمواجهة أسوان والمقرر اقامتها يوم ١٢ مارس الجاري.

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