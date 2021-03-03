لتدريب النشء.. "الشباب والرياضة" توقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

توقع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ،غدا الخميس ، بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية في إطار دور الوزارة الفاعل نحو إعداد النشء والشباب لمواجهة تحديات المستقبل في مجالات عدة، وتعظيم الاستفادة من الجهود والاسهامات البحثية لعلمائنا المبدعين والمتميزين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.



يأتي البروتوكول بالتعاون مع جامعة الأزهر العريقة بكلياتها المتنوعة في مجالات الهندسة والعلوم وقسم علوم الفلك والفضاء ،وفي ضوء إستراتيجية وكالة الفضاء في بناء جيل قوي قادر علي الاكتشاف ومواكبة تكنولوجيا العلم الحديث.



ويستهدف برنامج spaceak الشباب بدءًا من سن ١٧عاما بكافة محافظات الجمهورية، بغرض نشر أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك عن طريق محتوي سلس ويسير عبر الانترنت، يلي ذلك إجراء اختبارات تصفية تخص المحتوى لاختيار المتميزين، ثم يتبعه معسكرات عملية سيتم خلالها تصميم نموذج لقمر صناعي (الكان سات)، وهو بمثابة نواة لخلق جيل قادرعلي مواجهة تحديات المستقبل واستيعابها .

ولمزيد من التفاصيل عن مراحل ومحتوي البرنامج:

المرحلة الأولى: تدريب المشاركين عبر الانترنت، و يتكون المحتوي الخاص بها من جزءين (علوم الفضاء - تكنولوجيا الفضاء).

أولًا: علوم الفضاء يحتوي علي الحلقات التالية:

١- مقدمة عن الفضاء بين الماضي و الحاضر والمستقبل.

٢- الثقوب السوداء.

٣- الماده المظلمة والطاقة المظلمة.

٤- الطاقات العليا والأشعة الكونية في البيئة الفضائية.

٥- شبكة الزمان.

٦- الجاذبية.

٧- موجات الجاذبية.

٨ -نظرية String theory

٩- الرصد خارج الأرض (هابل تليسكوب).

١٠- جائزة نوبل وعلماء الفضاء.

ثانيا: تكنولوجيا الفضاء والذي يحتوي علي الحلقات التالية:

١- حلقة ربط ما بين علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء .

٢- سباق الأقمار الصناعية حول العالم وأهميتها.

٣- دخول مصر عصر الفضاء.

٤- الأقمار الصناعية التعليمية.

٥- أنواع المركبات والصواريخ الفضائية.

٦- الحياة في الفضاء.

٧- وكالات الفضاء حول العالم وأهم الاعمال.

٨- الحطام الفضائي.

٩-علماء مصريون وعرب تميزوا في علوم الفضاء.

١٠- كيف أتعلم أكثر وأزيد من فرص التدريب المتاحة.

المرحلة الثانية :

تقييم القدرات، واختيار المتميزين.

المرحلة الثالثة:

تنفيذ نموذج لقمر صناعي (كان سات)، وذلك عن طريق معسكر خاص بالمتميزين للتدريب العملي بإشراف متخصصين خلال المعسكر.

المرحلة الرابعة:

الاستراتيجية والحلم، وتهدف لعمل مجموعة من الزيارات للكليات العلمية وأماكن البحث أو الرصد المرتبطة بالمجال.