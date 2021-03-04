موعد مباراة الاتحاد والوحدة والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب دوري محمد بن سلمان

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الاتحاد ضد الوحدة يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في الجولة الثانية والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يحمل لقبه فريق الهلال المتواجد في المركز الثاني في جدول الترتيب حاليا بفارق أربع نقاط عن الاتحاد المتواجد في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي وبنفس رصيد نقاطه، بينما يتصدر فريق الشباب جدول الترتيب قبل الجولة بفارق خمس نقاط عن الزعيم، ويأمل الاتحاد في مواصلة التقدم في جدول الترتيب بعد تقدمه للمركز الثالث في الجولة الماضية مستغلا تعثر الأهلي بالخسارة ضد الفيصلي بهدف مقابل هدفين، وسينطلق موعد مباراة الهلال والرائد في نفس موعد مباراة الاتحاد والوحدة في تمام الثامنة ونصف وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد يستضيف الوحدة في مباراة قوية يأمل فيها رفاق حجازي مواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري السعودي بعدما عاد إليها سريعا في الجولة الماضية بعد خسارة تلقاها أمام الفيصلي على ملعبه في الجولة العشرين بهدف وحيد سجله رومارينيو هداف الفريق مقابل ثلاثة أهداف سجلها كلا من تافاريس، ميركل، وحمد آل منصور بالخطأ في مرمى فريقه الاتحاد الذي تناسى تلك الخسارة سريعا في ىخر مبارياته بتحقيق فوز عريض خارج ملعبه أمام القادسية برباعية مقابل هدف سجله أصحاب الأرض أولا عن طريق كاروليس أندريا قبل أن يتمكن اتحاد جدة من العودة بالنتيجة وتسجيل رباعية عن طريق زياد الصحفي، وبريوفيتش الذي تكفل بتسجيل هاتريك.

الاتحاد يأمل في تكرار انتصاره ضد الوحدة كما كان الحال ذهابا في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين عن طريق غاري رودريغز، ورومارينيو من ركلة جزاء مقابل هدف وحيد سجله بتراتوس لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصل من ركلة جزاء أيضا، كما واصل الاتحاد التفوق ضد الوحدة وأطاح به خارج كأس خادم الحرمين الشريفين بانتصاره أمام بثلاثية دون رد سجلها كلا من بريوفيتش بالتخصص “هدفين”، وانريكي بالخطأ في مرمى فريقه الذي ودع البطولة من دور الستة عشر.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

8:35 توقيت مكة المكرمة، العراق، والكويت.

7:35 توقيت مصر، فلسطين، ولبنان.

9:35 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الوحدة