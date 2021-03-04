نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي مجانا.. قناة عربية نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم مجانا ، ما زلنا نتابع معكم محبي وعشاق كرة القدم تقديم جميع التفاصيل عن لقاء الزمالك والترجي التونسي حيث نوفر لكم خلال هذه المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم مجانا في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021 ، ويستضيف الترجي التونسي الفارس الأبيض ضيفاً ثقيلا على ملعب رادس في واحدة من المباريات المهمة بالجولة الثالثة بدور المجموعات للبطولة الإفريقية، ويتطلع جميع متابعي الفريقين سواء في مصر أو تونس لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك والترجي التونسي اليوم مجانا على النايل سات عربسات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي، كان الفارس الأبيض قد بدأ مشواره في دوري أبطال أفريقيا عندما لعب أمام فريق تونجويت السنغالي وتاعدل سلبيا، وكانت نتيجة المباراة بطعم الخسارة للزمالك بعدما حصل كل فريق على نقطة وحيدة من اللقاء، كما لعب الزمالك أمام فريق مولودية الجززائر وهو التكرار الثاني لتعادل الزمالك سلبياً ليضيف لرصيد كلاً منهم نقطة واحدة ليكون الفريقين متعادلين في رصيد النقاط.

وتنطلق مباراة الزمالك والترجي يوم السبت الموافق 6-3-2021 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وينطلق ماتش الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قنوات ماتش الزمالك والترجي المفتوحة المجانية

اكدت مصادر مطلعة وقيبة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بعثة الفريق قد وصلت بحمد الله وفضلة إلى مطار قرطاج بتونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021، تابعوا معنا وتقديم تردد القنوات المجانية التي تذيع مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم مجانا.

القناة المفتوحة تنقل ماتش الزمالك والترجي اليوم مجانا نايل سات في دوري أبطال أفريقيا 2021 ، قبل أن نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا، فقد كشفت العديد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم، عن نفسها نتعرف عليها الآن.

قناة مكسبي ماتش مباراة الزمالك والترجي مجانا

يتساءل الكثير من محبي وعشاق كرة القدم وبالتحديد الجماهير المصرية عن هل قناة مكسبي تذيع مباراة الزمالك والترجي اليوم مجانا على نايل سات، وكانت القناة أكدت ضمن بيان لها عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك عن استعداداها لتكون ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم مجانا بالجولة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا 2021، ونتعرف معكم على تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم مجانا.

تردد قناة مكسبي المفتوحة ماتش الزمالك والترجي على النايل سات: التردد: 11411 – الاستقطاب: أفقى H – الترميز 27500

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أكد أنه يحق للإذاعة المحلية بالدولة نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا، لذلك سيكون من المتوقع أن تنقل مباراة الزمالك والترجي قناة تونس الرياضية الوطنية المحلية والتي ستكون ضمن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي مجانا على نايل سات.

التردد على قمر النايل سات 10796 v والاستقطاب يكون رأسى معامل الترميز 27500 والجودة SD.

تردد النايل سات الآخر هو 11658 و الاستقطاب رأسي معامل الترميز يكون 27500 والجودة SD.

تردد نايل سات هو 11900 الاستقطاب رأسى معامل الترميز يكون 27500 والجودة تكون SD.

نايل سات هو 10873 الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500 والجودة تكون HD.

التردد على قمر العربسات هو 12643 والاستقطاب يكون أفقي معامل الترميز 27500 والجودة SD.

التردد على قمر الهوت بيرد هو 12149 الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500 والجودة تكون SD.

وإلى هنا نكون انتهينا من تقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم على النايل سات، بالإضافة إلى تردد قناة مكسبي لنقل ماتش الزمالك والترجي التونسي نايل سات في دوري أبطال أفريقيا 2021، وسوف نتابع أول بأول ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات القادمة فمن المتوقع أن يتكشف لنا ولكم المزيد فيما يخص ذات الشأن.