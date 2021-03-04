الرياضة

أحمد مجاهد يدعم أبوريدة في المغرب استعدادا لانتخابات الفيفا والكاف

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وصل إلى العاصمة المغربية الرباط أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم 12 مارس الحالي والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده.
ومن المقرر أن يلحق بهما يوم الأحد المقبل محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري ليكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.
فيما يتوجه الثنائي أبو ريدة ومجاهد غدا إلى موريتانيا لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.
كما وصل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى موريتانيا مساء الثلاثاء الماضي ، لحضور كأس أمم إفريقيا للشباب، المقام في مدينتي نواذيبو ونواكشوط.

ويستضيف ملعب نواذيبو مباريات المجموعة الثالثة التي تضم غانا وتنزانيا والمباراة الثانية المغرب ضد جامبيا.

وشهدت البطولة مشاركة 12 منتخبا لأول مرة وتختتم في السادس من مارس المقبل.

وتشهد مباريات نواذيبو حضور عدة شخصيات، من بينهم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ورئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحيى.
كما وصل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى موريتانيا مساء الثلاثاء الماضي ، لحضور كأس أمم إفريقيا للشباب، المقام في مدينتي نواذيبو ونواكشوط.

ويستضيف ملعب نواذيبو مباريات المجموعة الثالثة التي تضم غانا وتنزانيا والمباراة الثانية المغرب ضد جامبيا.

وشهدت البطولة مشاركة 12 منتخبا لأول مرة وتختتم في السادس من مارس المقبل.

وتشهد مباريات نواذيبو حضور عدة شخصيات، من بينهم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ورئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحيى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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