موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة " BEIN SPORTS "
خضع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية امس استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا.
وخضع الفريق الأحمر طبقًا للإجراءات الاحترازية التي يقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل تلك المباريات.
ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول المجموعه الاولي برصيد 3 نقاط بينما يحتل فيتا كلوب المركز الثاني بنفس عدد النقاط ولكن بفارق الاهداف
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