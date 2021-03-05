الأهلي يهزم سبورتنج في دوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت المباراة تألق لاعبات الفريق وقدمن مستوى جيدًا، تحت قيادة المدير الفني حمدي الصافي.
وحسم الأهلي الأشواط الثلاثة لصالحه بنتيجة 25-15، و25-20، و25-20.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة القادمة مع نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب دلفي، بنتيجة 3-0، في بطولة الدوري.
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