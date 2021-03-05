دوري أبطال إفريقيا.. موسيماني: نتطلع لتحقيق الفوز على فيتا كلوب.. وقادرون على التعامل مع الغيابات

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فيتا كلوب الكونغولي: «نحتاج إلى الفوز غدًا من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، والمباراة ستكون صعبة للغاية خاصة أنها أمام منافس قوي ولكن لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز».

وأكمل موسيماني: «الأهلي بحاجة إلى تحقيق الفوز غدًا، خاصة أن المباراة تقام على ملعبنا، فضلًا عن رغبتنا في تعويض الخسارة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثانية».

وأكد المدير الفني للأهلي أن مباراة الغد لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أننا نخوض المباراة ونحن قادمون من خسارة في الجولة الثانية في الوقت الذي يخوض فيه فيتا كلوب المباراة، وهو قادم من تحقيق الفوز، ومن ثم سنقاتل من أجل تحقيق الفوز غدًا، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى تحقيق الفوز وهو قادر على تعويض الغيابات التي يعاني منها بسبب الإصابات.

وقال: «خضنا مباراة المريخ السوداني في افتتاحية مشوار دور المجموعات ونحن نعاني من غيابات ولكننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز».

وواصل: «قادرون على التعامل مع أزمة الغيابات، فقد خضنا مباريات في وقت سابق دون 11 لاعبًا منهم 7 لاعبين بسبب كورونا وأربعة إصابات عضلية».

وأكمل: «ضغط المباريات يجب أن يخلق إصابات في ظل توالي المباريات، ولكن الأهلي قادر تمامًا على التعامل مع هذه الأمور».

وأشار موسيماني إلى أهمية جميع لاعبي الأهلي بالنسبة للفريق، مؤكدًا ثقته الشديدة في قدراتهم لتحقيق الانتصارات، وهو يسعى دائمًا لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الإصابات والغيابات والظروف المختلفة.