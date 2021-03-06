بعد فوز الأهلي على الزمالك .. كيف يتم حسم دوري سوبر السلة؟

انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، الفوز من غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش بنتيجة 112 - 106، في إطار الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة. واستطاع "الشياطين الحمر" العودة من بعيد في اللقاء الصعب بعدما كانوا متأخرين بفارق كبير. انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 95 - 95، قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي واستطاع فيها "المارد الأحمر" من حصد الفوز. ويأتي ترتيب مراكز الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة الجزيرة في المركز الأول برصيد 8 نقاط الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط الاتحاد في المركز الثالث بنفس رصيد عدد النقاط والفوز والخسارة مع نادي الزمالك. الأهلي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط وجاء سبورتنج خامسًا بـ 6 نقاط.

وتلعب مباريات الدوري بنظام الذهاب والإياب، حيث يخوض كل فريق 14 مباراة بواقع 7 مباريات، ويتم ترتيبهم من الأول حتى المركز الثامن، ويلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس ويطلق على هذه المرحلة Best of 5.

يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات الى دور قبل النهائي من البطولة، ويقام نهائي الدوري بنظام Best of 5 ، حيث يتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات من أصل 5 بلقب البطولة.

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